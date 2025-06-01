Anamur’da Kaçakçılıkla İlgili Soruşturma

KAÇAKÇILIK OPERASYONU BAŞLAYACAK

Mersin’in Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir kaçakçılık soruşturması neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Alınan bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bu soruşturmada, kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra 18 yaş altındaki bireylere sigara ve tütün ürünleri satışıyla ilgili olarak polis ekipleri aktif çalışma yürütüyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN UÇAKLARCA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirilen çalışmada tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakalamayı başardı. Yakalanan şüphelilerden, toplamda 10 bin adet dolu makaron, 600 adet boş makaron, 226 paket kaçak sigara, 43 adet pro, 71 paket tütün ve 40 adet elektronik sigara cihazı ile birlikte 34 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 148 kurusıkı mermisi ve çeşitli elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ BAŞLADI

Emniyet birimlerinde ifadeleri alınan 3 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik olarak yürütülen bu çalışmaların devam etmesi bekleniyor.