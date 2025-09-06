Anamur’da Kıskançlık Yüzünden Cinayet İşlendi

ACILARLA DOLU OLAY

Mersin’in Anamur ilçesinde ‘kıskançlık’ yüzünden yaşanan bir tartışma sonucunda, kadın arkadaşını öldüren ve ardından intihara teşebbüs eden şüpheli, tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı. Yaşanan trajik olayın görüntüleri ise anbean kaydedildi. Olay, 12 Ağustos’ta Mersin-Antalya D-400 karayolu Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

TARTIŞMA VE SİLAH

İddialara göre, evli olduğu öğrenilen 40 yaşındaki N.Ş., başka bir araçtan inen kadın arkadaşı 38 yaşındaki Songül P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte N.Ş., tüfekle önce Songül P.’yi vurdu, ardından aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin hemen haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaşam belirtileri olan çifti ambulansa alarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

KURTARAMADILAR

Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Songül P., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yoğun yaralanan N.Ş. ise öncelikle ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Mersin’e sevk edildi. Mersin’deki hastanede 24 gün süren tedavisinin ardından hayatı tehlikeyi atlatarak taburcu oldu. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla taburcu işlemleri tamamlanan şüpheli, geçen gün polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

İfade işlemleri tamamlanarak bugün Anamur Adliyesi’ne sevk edilen N.Ş., nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Yapılan incelemeler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olay anı kameraya yakından yansıdı. Görüntülerde, siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı bir otomobilde bekleyen erkek arkadaşının gelerek önce tartıştığı, ardından tüfeğiyle Songül P.’yi vurup, kendisine ateş etmesi yer aldı.