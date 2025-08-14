Haberler

Anamur’da Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI ANAMUR’DA ORTAYA ÇIKTI

Mersin’in Anamur ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar, derhal Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi ve hızlı bir şekilde müdahale için ekipler bölgeye yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangın söndürme helikopteri, alevlere havadan müdahale etmeye başladı. Aynı zamanda karadan da yangın söndürme ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyümeden söndürülmesi için çabalar tüm hızıyla devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Haberler

Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.