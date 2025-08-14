Anamur’da Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI ANAMUR’DA ORTAYA ÇIKTI

Mersin’in Anamur ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar, derhal Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi ve hızlı bir şekilde müdahale için ekipler bölgeye yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangın söndürme helikopteri, alevlere havadan müdahale etmeye başladı. Aynı zamanda karadan da yangın söndürme ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyümeden söndürülmesi için çabalar tüm hızıyla devam ediyor.