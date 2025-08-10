Haberler

Anamur’da Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE AŞAMALARI

Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, hava ve kara müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Aşağı Kükür Mahallesi sınırlarında Belensazak Küme Evleri civarında bir orman yangını ortaya çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal bölgeye sevk edildi.

MÜCADELE VE SONUÇLARI

Yangına, kara ekipleri arazözlerle müdahale ederken, havadan destek sağlayan helikopterler de yangınla mücadelede yer aldı. Ekiplerin yürüttüğü 3 saatlik yoğun çaba sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ekiplerin hâlâ soğutma çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Haberler

Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.