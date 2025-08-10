Anamur’da Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE AŞAMALARI

Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, hava ve kara müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Aşağı Kükür Mahallesi sınırlarında Belensazak Küme Evleri civarında bir orman yangını ortaya çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal bölgeye sevk edildi.

MÜCADELE VE SONUÇLARI

Yangına, kara ekipleri arazözlerle müdahale ederken, havadan destek sağlayan helikopterler de yangınla mücadelede yer aldı. Ekiplerin yürüttüğü 3 saatlik yoğun çaba sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ekiplerin hâlâ soğutma çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.