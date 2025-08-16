Anamur’da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

MERSİN’DE HACKEŞİLİK OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Mersin’in Anamur ilçesinde, 100 milyon lira haksız kazanç sağlayanlara yönelik gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda son firari şüpheli de gözaltına alınıp tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz ay Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Silifke Büro Amirliği ekipleri tefecilikle ilgili önemli bir çalışma başlattı. Ekipler, ilçede tespit ettikleri bir şebekenin finansal faaliyetlerini incelerken, şebekenin müştekilere faiz karşılığında para verip, tehdit yoluyla mallarını kendi adlarına devraldığını ve zorla imzalatılan senetler üzerinden icra takibi başlattığını ortaya çıkardı.

TEFECİLİK İDDİALARI VE ELE GEÇİRİLEN BELGELER

MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda toplamda 100 milyon lira haksız kazanç belirlendi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan beş kişiden bazıları tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında; 97 senet, 32 tapu, 9 müştekiye ait satış sözleşmesi, 2 pos cihazı, 7 emlak satış sözleşmesi ve 1 vekaletname ile yaklaşık 300 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde firari konumda olan M.B., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Tefecilik, tehdit, hakaret ve 6136 sayılı Silahlı Kanuna muhalefet suçlarından 22 kaydı bulunan M.B., savcılıkta ve mahkemede alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.