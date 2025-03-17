Anamur’da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

OPERASYONUN DETAYLARI

Mersin’in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda bazı şüpheliler yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Uyuşturucu madde kullanan ve satan bazı şahıslar belirlendi. Bu gelişmeler sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sırasında 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, skunk, esrar, uyuşturucu hap, iki adet tabanca ve suçtan elde edilen yaklaşık 20 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, ilçe emniyetine götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden birine uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMA

Diğer üç şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E. ve H.İ.D. tutuklandı. Diğer bir şahıs olan Y.V.Z. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.