Anamur’da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama Gerçekleşti

ANAMUR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mersin’in Anamur ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİDEN UYUŞTURUCU VE NAKİT PARALI YAKALAMA

Bu çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.Ç. (46) ekipler tarafından operasyonla yakalandı. Yapılan üst aramasında, 22.02 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 4 bin 230 lira nakit para ve 1 cep telefonu ele geçirildi. A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.