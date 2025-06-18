Anamur’da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

ANAMUR’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin’in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ A.Ç. POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Bu çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 46 yaşındaki A.Ç., polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu hammaddesi ile suçtan elde edilen 4 bin 230 TL para ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Emniyet içerisindeki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ç., “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.