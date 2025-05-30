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Anamur’da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin’in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş bir çalışma yürüttü.

POLİS OPERASYONU SONUCU YAKALANDI

Ekipler, uyuşturucu madde satan şüpheli M.Y.’yi tespit etti. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. M.Y.’nin adresinde yapılan aramada yaklaşık 400 gram farklı tip sentetik uyuşturucu ile bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin 900 TL malzeme ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLADI

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 kişinin de yakalandığı ve bu kişiler hakkında kullanmaktan adli işlem yapıldığı açıklandı.

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