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Anamur’da Uyuşturucu Ticareti Yapan Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin’in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan A.Ç. (46) tespit edildi.

BASKIN VE ELE GEÇİRME

Polis, şüphelinin adresine baskın düzenleyerek A.Ç.’yi yakaladı. Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu hammaddesi ile suçtan elde edilen 4 bin 230 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.Ç., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anamur’da uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

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