Anamur’da Yaz Kur’an Şenliği Yapıldı

MERSİN’DE RENGARENK BİR ŞENLİK DÜZENLENDİ

Mersin’in Anamur ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ‘Yaz Kur’an Kursları Şenliği’ göz alıcı görüntülerle gerçekleştirildi. Kalınören Lütfi Özdemir Parkı’nda yapılan etkinlik, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırarak, aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerini güçlendirdi.

GELENEKSEL OYUNLAR İLGİ GÖRDÜ

Şenlikte; İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Başar, Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Musa Kaya, din görevlileri, öğreticiler, öğrenciler ve veliler hazır bulundu. Etkinlikte, çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar büyük ilgi topladı. Program süresince öğrencilere mangalda köfte, ayran, dondurma, çay ve su ikramları yapıldı.

Öğrenciler, ilahiler, şiirler ve Kur’an tilaveti gibi çeşitli sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriler büyük alkış aldı. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaz boyunca Danışmanlık ve Kur’an eğitimlerinin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımız, sadece yaz boyunca değil, hayatlarının her döneminde Kur’an’ın rehberliğinden ayrılmamalı. Onların ilim, güzel ahlak ve hizmet anlayışıyla büyüyen bir nesil olmaları, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Emeği geçen tüm din gönüllülerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde değerlendirme yaptı.

FUTBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELİRLENDİ

Etkinlikte ayrıca Yaz Kur’an Kursları Arası Futbol Turnuvasının final maçı da yapıldı. Malaklar Camii Takımı, Otogar (Kıbrıs) Camii Takımını yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımların ödülleri, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan tarafından takdim edildi. Marulyalı Camii İmam Hatibi Ömer Özel’in öncülüğünde düzenlenen ‘sabah namazını 40 gün camide kıl’ kampanyasında başarılı olan öğrencilere ödüller verildi. Bu uygulamanın, öğrencilerde namaz alışkanlığını güçlendirdiği ifade edildi. Ayrıca, programda Gazze’deki insani krize dikkat çekilerek, “çocuklar gülmeli, Gazze özgür olsun” mesajı verildi.

ŞENLİKTE KATILIMCILARDAN MUTLU MESAJLAR

Etkinliğe katılan öğrenciler, şenlikte çok eğlendiklerini ve yapılan oyunlar ile yarışmaların heyecan verici olduğu yorumunda bulundular. Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, ilçede 4-6 yaş, 7-10 yaş ve ihtiyaç odaklı kursların yıl boyu devam ettiğini belirtti. Böyle etkinliklerin çocukların manevi ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Otogar Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Ekinci ise, “Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem eğleniyor. Bugün de şenliğe katılarak güzel bir gün yaşadılar” diye konuştu.