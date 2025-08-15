Anamur’daki Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin’in Anamur ilçesinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, saat 15.45 civarında Anamur’a bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede meydana gelen yangın, hızla ormanlık alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine, bölgeye hemen müdahale için ekipler sevk edildi.

TAAHHÜT ALTINA ALINAN BÖLGEDE TAHLİYELER YAPILDI

Yangının çıkmasıyla birlikte, güvenlik amacıyla Ovabaşı Mahallesi ndeki bazı sakinler tahliye edildi. Yangının yayılımının önlenmesi için çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin de desteğiyle müdahaleler gerçekleştirildi. Yangın bölgesinde yapılan havadan yoğunlaştırılmış çalışmalar, yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasını sağladı. Şu an itibarıyla bölgede hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları devam etmekte.