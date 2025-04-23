Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir Mesaj Yayınladı

ANAMUR KAYMAKAMINDAN MECLİS’İN AÇILIŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZGÜ MESAJ

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bozdemir, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutluyoruz” diyerek bayramın coşkusunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin bağımsızlık için seferber olduğunu vurgulayan Bozdemir, “23 Nisan 1920, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temeli atıldığı gündür. Yokluklar içinde açılan Meclis, geleceğimizi aydınlatan bir umut ışığı olmuştur” sözlerini sarf etti.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞER VE BAYRAM COŞKUSU

Bozdemir, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu özel günü çocuklara ithaf etme gerekçesine de değindi. “Sevgili çocuklar, bu bayram sizler için bir şenlik, milletimiz için ise büyük bir gurur günüdür. Sizler, ülkemizin geleceği, milletimizin umudu ve güvencesisiniz. Yarının sorumluluklarını üstlenecek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak, başarılarınızla bizleri gururlandıracaksınız” diyerek çocukların önemini belirtti.