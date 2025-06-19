Anamurlu Hacılar, Dualarla Memlekete Döndü

DUA VE GÖZYAŞLARIYLE DÖNÜŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile kutsal topraklarda hac ibadetlerini yerine getiren Anamurlu hacılar, dualar ve gözyaşları eşliğinde memleketlerine geri döndü. Hacıları karşılayan aileleri, büyük bir sevinç ve coşku yaşadı. Anamur’dan hacca giden vatandaşlar, ibadetlerini tamamlayarak Mersin’e geri geldi. Hacıların uçaktan inmesiyle havaalanında duygusal anlar yaşandı. Aileleriyle uzun bir süre ayrı kalan hacılar, sevdikleriyle kucaklaşarak hasret giderdi. Karşılama sırasında bazı aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

İBADETİN MUTLULUĞU

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, hacıların görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirerek sağ salim yurda dönmelerinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Müftü Fidan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tecrübesine vurgu yaparak, “Hacılarımız görevlerini tamamlayarak memleketlerine sağ salim döndüler. Diyanet’in organizasyonu yılların birikimine dayandığı için her geçen yıl daha da kaliteli hale geliyor. Hacılarımız da bu organizasyondan oldukça memnun kaldıklarını ifade etti” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI BAŞARI

Müftü Fidan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonunun, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Mekke’de düzenlenen ‘Lebbeytüm Ödül Töreni’nde, 100’den fazla ülke arasında ‘En Başarılı Hac Organizasyonu’ kategorisinde Elmas ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı ve bunun gurur verici olduğunu belirtti. Hac ibadetini tamamlayan vatandaşlar ise organizasyonun düzenli ve planlı olduğunu vurguladı.

UNUTULMAZ DENEYİMLER

Kutsal topraklarda edindikleri manevi deneyimlerin hayat boyunca unutulmayacağını ifade eden hacılar, her insanlık için dua ettiklerini dile getirdi. Anamur’da gerçekleştirilen karşılama töreninde hem hacılar hem de aileleri büyük bir sevinç seli yaşadı. Hacıların yurda dönüşü, ilçede unutulmaz anlara sahne oldu.