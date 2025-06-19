Anamurlu Hacılar, Sevinçle Yurda Döndü

DUALAR VE GÖZYAŞLARIYLA DÖNÜŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden Anamurlu hacılar, dualar eşliğinde memleketlerine geri döndü. Hacıları karşılayan aileleri, büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Anamur’dan hacca giden vatandaşlar, ibadetlerini tamamlayarak Mersin’e döndü. Hacıların havaalanında inmesiyle birlikte duygusal anlar yaşandı. Aileleriyle uzun bir süre ayrı kalan hacılar, sevdikleriyle sarılarak özlem giderdi. Karşılama esnasında bazı yakınlarının gözyaşlarına hâkim olamadığı gözlemlendi.

FAZLA MUTLU OLDUKLARINI İFADE ETTİLER

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, hacıların görevlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak sağ salim yurda döndükleri için büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Müftü Fidan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tecrübesini vurgulayarak, “Hacılarımız görevlerini tamamlayarak memleketlerine sağ salim döndüler. Diyanet’in organizasyonu yılların birikimine dayandığı için her geçen yıl daha kaliteli hale geliyor. Hacılarımız da bu organizasyondan oldukça memnun kaldıklarını ifade etti” şeklinde konuştu. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Mekke’de düzenlenen ‘Lebbeytüm Ödül Töreni’nde 100’ü aşkın ülke arasından ‘En Başarılı Hac Organizasyonu’ kategorisinde Elmas ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Müftü Fidan, bunun doğru ve başarılı bir organizasyonun bir göstergesi olduğunu belirtti.

HACILARIN MİLLİ DUYGULARI

Hac ibadetini tamamlayarak geri dönen vatandaşlar, organizasyonun düzenli ve planlı olduğunu ifade etti. Kutsal topraklarda yaşadıkları manevi deneyimlerin hayatları boyunca unutulmayacağını belirten hacılar, tüm insanlık için dua ettiklerini vurguladı. Anamur’da gerçekleştirilen karşılama töreni, hem hacılar hem de aileleri için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Hacıların yurda dönüşü, ilçede unutulmaz anlara sahne oldu.