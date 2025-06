Ananda Lewis Hayatını Kaybetti

HÜZÜNLÜ HABER

Bir döneme damga vuran MTV sunucularından Ananda Lewis, 52 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, kız kardeşi Lakshmi Lewis, Facebook üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşım ile duyurdu. Lakshmi, “Artık özgür ve Tanrı’nın cennet kollarında,” ifadesini kullanarak, paylaşımına siyah beyaz bir Ananda Lewis portresi ve kırık kalp emojileri ekledi. Ayrıca, “Tanrım, ruhunu huzura erdir” notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

MTV’DE TANINAN İSMİ

Ananda Lewis, 1997 yılında MTV’nin sevilen VJ’lerinden biri olarak tanındı. Özellikle Total Request Live ve Hot Zone gibi gençler arasında popüler olan programlara ev sahipliği yaparak geniş bir izleyici kitlesi kazandı. 1999 yılında The New York Times tarafından “hip-hop kuşağının gözde kızı” olarak tanımlanan Lewis, kariyerinde önemli bir yer edindi. 2001 yılında MTV’den ayrılarak kendi adını taşıyan The Ananda Lewis Show adlı talk show programını sunmaya başladı.