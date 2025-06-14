Ananda Lewis, Meme Kanseri Nedeniyle Vefat Etti

ÜNLÜ SUNUCUDAN ÜZÜCÜ HABER

Eski MTV sunucusu Ananda Lewis’in, meme kanserinin 2024 Ekim ayında 4. evreye ulaştığını açıklamasının ardından yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Lewis’in ölüm haberini, kız kardeşi 11 Haziran Çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, “Artık özgür ve O’nun cennetteki kollarında. Rabbim ruhunu huzura erdirsin,” sözlerine yer verildi.

CNN muhabiri Stephanie Elam, Perşembe günü Sara Sidner’ın sunduğu programa katılarak Lewis ile olan son temasını kamuoyuyla paylaştı. Elam, Lewis’in doktorlarının önerilerine rağmen çift mastektomi ameliyatını kabul etmediğini belirtip, “Herkesin bilmesini istediğim bir şey var: O, bu kararıyla barış içindeydi, kabullenmişti. Ancak sağlık durumu beklenenden hızlı kötüye gitti. Haftalarımız var sanıyorduk, sonra günlere indi, ardından yalnızca saatler kaldı,” dedi.

Elam, Lewis’in son mesajını canlı yayında aktardı. Mesajın bir kısmında, “Bana yazdığı mesajda, her şeyin istediği gibi gitmediğini söyledi. Ve şöyle devam etti: ‘Bu konudaki hislerimi biliyorsun. Hepimiz bir gün gidiyoruz. Bu bedenler ödünç alındı ve geri verilmek zorunda. Sevgiyle geldik ve aynı şekilde sevgiyle ayrılmayı seçiyoruz,'” ifadelerine yer verildi. Lewis’in son sözleri ise yürek burkuyor: “Seni seviyorum, hayat boyu en yakın dostum, dostların en iyisi.”

HASTALIĞA KARŞI SORUMLULUK VE BİLİNÇLENDİRME

Ananda Lewis, ilk kez 2020 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi konduğunu açıkladı ve yıllarca mamografi yaptırmaktan kaçındığını, bunun sebebinin ise radyasyon korkusu olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımda kadınları düzenli kontroller konusunda bilinçlendirmeye çalıştı. Ekim 2024’te CNN’de katıldığı bir yuvarlak masa söyleşisinde hastalığın 4. evreye ilerlediğini açıklayan Lewis, doktorlarının önerisine rağmen tümörünü aldırmama kararını da nedenleriyle birlikte paylaştı.