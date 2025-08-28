Anaokulları açılış tarihi bekleniyor

BİRÇOK VELİ, ANAOKULU AÇILIŞ TARİHLERİNİ MERAK EDİYOR

Birçok ebeveyn, çocuklarının eğitim hayatındaki ilk adımı olan anaokullarının açılış zamanını öğrenmeyi bekliyor. Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla anaokullarının açılış tarihleri, aileler ve eğitimciler tarafından dikkatle izleniyor. Okulların açılış tarihleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen veliler, resmi açıklamaları ve duyuruları araştırmaya başladı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

UYUM EĞİTİMİ TARİHLERİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Uyum haftası, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa yeni başlayacak çocukların, okul ortamına daha kolay adapte olmaları için eğitim yılından bir hafta önce gerçekleştirilen özel bir programdır. Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıt işlemleri, Eylül ayı sonunda 57-68 aylık çocuklar için yapılır.

KAYIT SÜREÇLERİ

Öncelikle, okulun kayıt bölgesinde yaşayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kayıtları tamamlandıktan sonra, fiziki imkanlar elverdiği sürece 36-56 aylık çocuklar uygulama sınıflarına, 45-56 aylık çocuklar ana sınıflarına kaydedilir. Yeterli sayıda çocuk bulunmayan okullarda, 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfında eğitim alabiliyor. Ayrıca, ilkokula başlama kaydı bir yıl ertelenen ve önceki yıl okul öncesi eğitim almamış 69-71 aylık çocuklar için öncelik sağlanıyor.

YAZ TATİLİ DÖNEMİ

Genel olarak, okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 57-68 aylık çocukların kayıtları yapılabiliyor. Kayıt alanındaki bu yaş grubundaki çocukların kaydı tamamlandıktan sonra, okulun imkanları müsaitse 36 aylığa kadar olan çocukların da kayıtları alınabiliyor. Anaokullarının yaz tatili dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik yılı takvimine göre şekillenir. 2025 yılında yaz tatili, 13 Haziran itibarıyla başlıyor ve okul öncesi eğitim kurumları bu tarihe uygun olarak kapanıyor.

EĞİTİM DÖNEMİ ve ETKİNLİKLER

Yaz tatili süresince eğitim sona eriyor ancak yaz okulu programları bu dönemin dışında tutuluyor. Bazı özel anaokulları yaz aylarında açık kalabiliyor; ancak bu durum önceden velilerle planlanarak duyuruluyor. Anaokulları genellikle Eylül ayında başlayıp Haziran ortasında sona eren yaklaşık 9 aylık bir eğitim dönemine sahiptir. Bu süreç boyunca çocuklar için günlük etkinlikler düzenleniyor ve gelişimleri yakından takip ediliyor. Sosyal, duygusal ve zihinsel alanlarda destek sağlanarak çocukların bütüncül gelişimi hedefleniyor.