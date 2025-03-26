Anaokulu Müdür Yardımcısına Saldırı Protesto Edildi

ÖĞRENCİ VELİSİ TARAFINDAN DARBEDİLEN MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN PROTESTO

Mersin’de bir anaokulu müdür yardımcısının, öğrenci velisi tarafından fiziksel saldırıya uğraması olayının ardından protesto düzenlendi. Veli C.B.’nin müdür yardımcısı Merve Miraç Kumtepe’ye tokat attığı an, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detaylarına göre, 10 Mart Pazartesi günü Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’ndeki Celile Öner Anaokulu’nda meydana geldi. İki çocuk annesi olan C.B.’nin, tartışma sonrası Kumtepe’ye tokat atması dikkat çekti.

Gözaltına alınan veli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından, birçok öğretmen okul önünde toplanarak durumu protesto etti.

EĞİTİM İŞ SENDİKASINDAN AÇIKLAMA

Protestoda Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin bir açıklama yaptı. Tekin, “Okula gelen veli, etrafındaki öğretmen ve yöneticilere sözle hakaret ederek saldırıda bulunmuştur. Okul düzenine aykırı hakaret ve saldırılar karşısında müdür yardımcısı Merve Miraç Kumtepe veliyi uyarmış, sakinleştirmeye çalışmış ve emniyet güçlerini çağırmıştır. Saldırgan veli, olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde kendisini uyaran müdür yardımcısı Kumtepe’yi yanında polis memuru olduğu halde şiddetli bir şekilde tokatla darbetmiştir. Okulun ve öğrencilerin ihtiyacını ve güvenliğini sağlamaktan başka hiçbir sorumluluğu olmayan bir yöneticiye tokat atma cesaretini kendinde bulan bu kişi ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılmış, yargılama süreci devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, C.B.’nin Kumtepe’ye tokat attığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı da bildirildi.