Anaokulu Öğrencilerinden Valiye Bayram Ziyareti

MİMAR SINAN ANAOKULU’NDAN BAYRAM ZİYARETİ

Mimar Sinan Anaokulu’nun öğrencileri, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nu Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama amacıyla makamında ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirdikleri bu özel ziyarette Valinin bayramını kutladı.

VALİ AYDOĞDU’DAN HEDİYELER

Vali Hamza Aydoğdu, ziyaret eden miniklere çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verdi. Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilere hayırlı bayramlar dileyen Vali Aydoğdu, miniklerin ziyaretine teşekkür etti.