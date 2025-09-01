Haberler

Anaokulu Ve İlkokul Öğrencileri Uyum Eğitimi

ÖĞRENCİLER UYUM EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine giriş yaptı. Bu program sayesinde öğrencilerin, 1-5 Eylül tarihleri arasında öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışması hedefleniyor. Çankaya’daki Ahmet Barındırır İlkokulu’nda minikler, okula başlama heyecanını yaşadı.

VELİLERİN HEYECANI

İlk gün boyunca öğrencilere velileri de eşlik etti. Öğrenciler, okulu çok sevdiklerini ifade ederken, velilerse çocuklarının okula başlaması nedeniyle büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Haberler

Haberler

