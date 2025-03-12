Anastasia’nın Kuzey Kıbrıs’taki Şüpheli Ölümü

MOLDOVALI GENÇ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Moldovalı 24 yaşındaki Anastasia Melega’nın Kuzey Kıbrıs’taki gizemli ölümü, insan ticareti ve kadın sömürüsü konularındaki kaygıları bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. Dört yaşında bir çocuğu bulunan genç kadın, “yüksek maaşlı yöneticilik” vaadiyle adaya getirildi. Ancak, Alayköy’deki “Prenses” gece kulübünün tuvaletinde ölü halde bulundu. Yerel polis, olayın “asarak intihar” olduğunu açıklasa da, sekiz insan hakları kuruluşu bu duruma şüpheyle bakıyor.

NEDENLERİ VE ŞÜPHELİ DURUM

Elde edilen bilgilere göre, Anastasia Kıbrıs’a geldiğinde pasaportuna el konulmuş ve fahişeliğe zorlanmış. Müşterilerden gördüğü şiddet ve baskıya dayanamadığı düşünülüyor. Kuzey Kıbrıs’taki yetkililerden Erhan Arıklı dahi bu durumun ciddiyetini kabul ederek, “fuhuşun devlet bilgisi ve yararıyla gerçekleştiği” konusunda itirafta bulundu. Birçok kadının sahte vaatlerle bölgeye getirildiğini ve zorla çalıştırıldığını ifade etti.

Anastasia, Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden Moldova’nın küçük bir kasabasında ikamet ediyordu. 2019’da evlenip 2021’de anne olduktan sonra, biriken borçları nedeniyle Kıbrıs’taki iş teklifini kabul ettiği düşünülüyor. İnsan hakları örgütleri, bu trajik olayı “ilk değil, muhtemelen son da olmayacak” şeklinde nitelendiriyor. Bölgedeki gece kulüplerinin “hostes” veya “barmen” olarak kadınları çalıştırdığını, fuhuşun yasadışı olmasına rağmen yasaların gevşek uygulandığını vurguluyorlar.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE GELECEK

Bu trajik olay, insan ticareti mağdurlarının yaşadığı korkunç gerçekleri ve yoksulluktan kaçmak için riskli işleri kabul etmek zorunda kalan insanların hikâyesini acı bir şekilde gözler önüne seriyor. Kıbrıs’ta yaşanan bu durum, yalnızca bu olayla sınırlı kalmayıp, bölgedeki kadınların karşılaştığı ciddi sorunların da habercisi olarak öne çıkıyor.