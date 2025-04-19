Anatolium Marmara’da Çocuklar Eğlenecek

ETKİNLİK YENİ BİR DENEYİM SUNUYOR

Anatolium Marmara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara “Egemenlik Çocuklarda” teması ile anlamlı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Etkinlik, 6–9 yaş arası çocukların alışveriş merkezinin farklı bölümlerinde, danışma noktalarından mağazalara ve güvenlik alanına kadar çeşitli görevler üstlenmesini içeriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ FAALİYETLER

Etkinlik sayesinde çocuklara hem özgüven aşılamak hem de yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri bir ortam sunmak planlanıyor. Etkinlik günü, çocuklar palyaçolar ve yüz boyama ekibi ile birlikte dev mandala ve duvar boyama alanlarında keyifli anlar yaşayacak. Ayrıca, 23 Nisan’a özel olarak kurulan Atatürk ile fotoğraf çekim alanında bu özel günü unutulmaz kılma imkanı bulacaklar. Ek olarak, Anadolu Ateşi’nin sahne alacağı dans gösterisi de etkinliğin bir parçası olacak.

TARİH VE SAAT BİLGİSİ

Bu özel etkinlik, 23 Nisan Salı günü saat 14.00–16.00 arasında Anatolium Marmara’da gerçekleştirilecek. Çocuklar için planlanan bu etkinlik, eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu olacak.