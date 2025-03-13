Anayasa Değişikliği İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

AİLE YAPISININ GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR

Elazığ’da ‘Anayasa Değişsin, Aile Korunsun’ sloganıyla stant kurularak bir imza kampanyası başlatıldı. Memur-Sen Temsilciği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kadim aile yapısının anayasal teminat altına alınması amacıyla bu kampanya düzenlendi. Memur-Sen Elazığ Temsilcisi İbrahim Bahşi, geleceğin teminatı olan iyi yetiştirilmiş neslin en önemli şartının, sağlam bir aile yapısına sahip olmak olduğunu söyledi. Bahşi, “Aile, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL TEHLİKELER VE MEDYANIN ROLÜ

Bahşi, aile yapısının son dönemde küresel sapkın ideolojilerin tehditleri altında olduğunu belirtti. “Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta ve sosyal medya, dizi ile film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir” dedi. Bazı medya kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlama yaparak lobilere destek olduğunu aktaran Bahşi, işsizlik, şiddet ve bağımlılığın da aileyi tehdit eden toplumsal sorunlar arasında yer aldığını vurguladı.

RTÜK’TEN TEDBİR BEKLENİYOR

Televizyon kanallarındaki programların aile yapısını tehdit ettiğine dikkat çeken Bahşi, bu yayınların insan onurunu hiçe saydığını belirtti. “Yapılan yayınlar, aile yapısının yanı sıra hukuk sistemine de zarar veriyor. RTÜK’ten bu tür programları yayından kaldırmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Aileyi korumanın yalnızca bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olduğunu belirten Bahşi, korunması gereken değerlerin yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Bahşi, Anayasa’nın 41. maddesine “Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir” ifadesinin eklenerek anayasa güvence altına alınmasını istediklerini açıkladı. Ayrıca, kadınların başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal olarak güvence altına alınmasını talep etti. Bahşi, “Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi ve imza kampanyasına tüm halkı destek vermeye davet etti. Tüm illerde kurulan stantların halkın duyarlılığına dayandığını vurgulayan Bahşi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşları imzalarını atmaya ve kampanyayı desteklemeye davet etti.