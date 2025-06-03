Anayasa Komisyonu Geniş İstişare Yürütüyor

ANKARA’DA ANAYASA KOMİSYONU NEDENİYLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak, mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak” açıklamalarında bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ANAYASA KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMA USULÜ

Yılmaz, Anayasa Komisyonu ile ilgili bir soruyu yanıtlayarak, bayram öncesinde sadece komisyonun çalışma usulüne dair bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını, esas yoğun ve kapsamlı çalışmaların bayram sonrasında gerçekleşeceğini dile getirdi. İlk toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağını belirten Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler, dediğim gibi hangi toplantıya iştirak edecekleri kendi takdirlerindedir” diye ekledi.

GELİŞMELER VE PAYDAŞLARIN ROLÜ

Cevdet Yılmaz, Anayasa Komisyonu’nun çalışmaları ile ilgili olarak, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edilerek, farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacağını kaydetti. Ayrıca “Komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, Meclis’in ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir” ifadesinde bulundu. Yılmaz, sürecin, tek bir partinin yürütebileceği bir alan olmadığını ve tüm partilerin ortak sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

GÖRÜŞME VE İLETİŞİM AĞI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, komisyonun kendi perspektiflerinden çalışmalarını ortaya koyacağını, katkı alabilecekleri kesimleri ziyaret edeceklerini belirtti. Diğer kesimlerin çalışmaları ile birleşerek ortak bir sonuç ortaya çıkmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.