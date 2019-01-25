Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı yine aynı isim oldu.

Anayasa Mahkemesi’nin başkanı yeniden Zühtü Arslan seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı. Dünkü seçimlerde hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Bugün ise aday sayısı ikiye düştü. Az önce gelen son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Zühtü Arslan yeniden seçildi.

AYM Başkanı, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.