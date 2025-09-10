Anayasa Mahkemesi, CHP Dava Başvurusunu Reddetti

GÖREV UYUŞMAZLIĞI KONUSU

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ortaya atılan usulsüzlük iddialarına dair başlatılan ceza davasında, mahkemeler arasındaki “görev” uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebini “davada uygulanacak kural olmadığından” reddetti.

İDDİALAR VE HUKUKİ SÜREÇ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda, “iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları” yönündeki iddialarla, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 12 kişi hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasında bir “görev” tartışması yaşandı. Bu durum Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği “görevsizlik” kararına itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddesinin, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, iptal talebi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi halinde duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00’da görüleceğine dair bir karar almıştı. Bu gelişme, davanın seyrini ve süreçlerini bir kez daha gündeme getirdi.