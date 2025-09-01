“Anayasa Mahkemesi, Rabia Naz Vatan’a uyuşmazlıkla söz konusu davayı değerlendirdi.”

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN RABİA NAZ VATAN KARARI

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile ilgili yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü ve gereken derinlik ile ciddiyetin sağlanmadığı” gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunu ihlal ettiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yeniden soruşturma yapılmasında hukuki bir yarar görmedi ve anne-babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Rabia Naz Vatan, 2018 yılında evinin önünde yaralı durumda bulundu ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

AİLENİN ADALET MÜCADELESİ

Rabia Naz Vatan’ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, kızlarının şüpheli ölümü üzerine 7 yıldır adalet mücadelesi veriyor. Aile, yürütülen soruşturmanın ciddi eksiklikler içerdiğini belirtiyor. Olayın ardından yerinin özensiz incelendiğini, delillerin toplanmadığını ve mevcut delillerin iyi muhafaza edilmediğini vurguluyor. Ayrıca, tanık ifadelerinin alınmasında gecikmeler olduğunu, yapılan keşiflerin ve bilirkişi raporlarının yetersiz kaldığını ifade ederek, yaşam hakkının, başta olmak üzere anayasal haklarının ihlal edildiğini Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak dile getirdi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDEKİ İHMALLER

AYM’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararında, ailenin başvurusunun sağlam bir dayanağa sahip olduğu vurgulandı. Mahkeme, yapılan tüm işlemlerin, ihmal ve gecikmelerin delil kaybına neden olduğunu ve bu durumun soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan koşulları sağlamayacak nitelikte olduğunu belirtti. Kararda, “TBMM tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun yolu ile toplanan raporlar, soruşturma sürecindeki özensizlikleri ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

YENİDEN SORUŞTURMA GEREKEN BİR KONU DEĞİL

Rabia Naz Vatan’ın ölümü üzerine yapılan tespitler ile birlikte geçerli bir yeniden soruşturma yürütülmesinin hukuki yarar taşımadığına da dikkat çekildi. AYM açıklamasında, “İhlal kararının, olayın hemen ardından gösterilen özensizliğe yönelik olduğu ve delillerin kaybolmuş olması nedeniyle yeniden soruşturma yapılmasına gerek görülmedi” denildi. AYM’nin kararında, soruşturmayı yürüten savcılara ‘uyarma’ cezası verildiği ile birlikte Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bazı polisler hakkında disiplin cezaları uygulandığı bilgisi de yer aldı.

ADalet MÜCADDELESİ DEVAM EDİYOR

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, 2019 yılında eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine açılan davadan 1 yıl 8 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti. Vatan, 38 gün cezaevinde kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye edildi ve 7 yıldır süren adalet mücadelesine devam ediyor.