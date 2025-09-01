Anayasa Mahkemesi, yaşam hakkı ihlali kararı verdi

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ŞÜPHELİ ÖLÜM KARARI

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” sebebiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yeni bir soruşturma yapılmasına hukuki yarar görmedi ve ailenin, olayla ilgili tazminat talebini kabul ederek, anne ve babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

RABİA NAZ’IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE AİLENİN MÜCADELESİ

Rabia Naz Vatan, 2018’de evinin önünde yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Kızlarının şüpheli ölümüyle ilgili annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan, 7 yıldan beri adalet mücadelesi veriyor. Aile, yürütülen soruşturmanın ciddi eksikliklerle dolu olduğunu, olay sonrası yerinin ciddiyetsiz bir şekilde incelendiğini ve delillerin yeterince toplanmadığını belirtirken, yapılan laboratuvar incelemeleri ve tanık ifadeleri alma süreçlerinde de gecikmeler yaşandığını ifade etti. Aile, bu eksiklikler sonucunda yaşam hakkı başta olmak üzere anayasal haklarının ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

SORUŞTURMADA İHMAL VE GECİKME BELİRTİSİ

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu değerlendirirken, ailenin iddialarının açıkça dayanaksız olmadığına ve yaşam hakkının ihlaline dair iddialarının kabul edilebilir olduğuna dikkat çekti. Mahkeme kararında, “soruşturma sürecinde yapılan incelemelerin, araştırmaların ve alınan ifadelerin, mevcut delillerin kaybolmasına neden olabilecek ihmal ve gecikmeleri barındırdığı” ifade edildi. Ayrıca, TBMM’nin oluşturduğu araştırma komisyonunun raporu ve savcılar hakkında verilen disiplin cezaları da, soruşturmadaki eksiklikleri destekleyen unsurlar olarak belirtildi.

YENİDEN SORUŞTURMA GEREKTİRMİYOR

Karar kapsamında, Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin mevcut durumu aydınlatabilecek bir soruşturma yapılmadığı ve olayın üzerinden 7 yıl geçtiği vurgulandı. Mahkeme, “Özensizliğin büyük ölçüde olay yeri incelemesiyle ilgili olduğunu ve bu incelemenin artık gerçekleştirilemeyeceği dikkate alındığında, yeniden bir soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

DISIPLIN CEZALARI UYGULANDI

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından uyarı cezası verildiği, ayrıca Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından görevli polislerle ilgili disiplin cezaları uygulandığı bildirildi. Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümü hakkında 7 yıl boyunca adalet arayan baba Şaban Vatan, eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayetiyle 2019’da açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevine girmişti. Vatan, 38 gün cezaevinde kaldıktan sonra 21 Ağustos’ta tahliye edildi.