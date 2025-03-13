Anayasada Kılık Kıyafet ve Aileyi Güvenceye Alma Kampanyası

MEMUR-SEN’DEN İMZA KAMPANYASI

Memur-Sen, aile yapısının korunması ve kılık kıyafet özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması hedefiyle tüm yurtta bir imza kampanyası başlattı. Manisa’da da bu kampanya çerçevesinde bir stant açan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, tüm vatandaşları kampanyaya destek vermeye ve imza atmaya davet etti. Yasav, kampanyaya katılmanın www.imza.memursen.org.tr adresi üzerinden mümkün olduğunu belirtti.

AİLENİN ÖNEMİ VE KORUNMASI

Ahmet Yasav, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında imza kampanyasının duyurusunu yaptı. “İyi yetiştirilmiş bir nesil geleceğimizin temeli,” diyen Yasav, “İyi bir aileye sahip olmak, iyi yetişmiş bir neslin en önemli şartıdır. Aile, toplumun temel direği ve değerlerinin taşıyıcısıdır. Güçlü bir aile yapısına sahip olmadan geleceğimizi inşa edemeyiz. Aile yapımız, küresel sapkın ideolojilerin tehdidi altındadır. Aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar sosyal medya ve diğer platformlar üzerinden sürdürülmektedir.” şeklinde ifade etti.

AİLEYİ KORUMAK TOPLUMSAL BİR GÖREV

Yasav, aileyi korumanın bireysel değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak zorunludur. Bu bağlamda, Anayasa’nın 41. maddesine, ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir’ ifadesinin eklenmesi talebinde bulunuyoruz.” dedi. Ayrıca, “Kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz.” diyerek, Anayasa’nın 24. maddesinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Yasav, aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisi’ni acil harekete geçmeye çağırdı.

KAMPANYA DAVETİ

Yasav, imza kampanyası aracılığıyla “Anayasa değişsin, aile korunsun.” çağrısı yaparak, “Yarınlarımızı korumak için bugünden harekete geçmeye ve kampanyamıza destek olunması gerekiyor.” dedi. Memur-Sen’in başlattığı kampanyanın, tüm illerde kurulan stantlarla halkın duyarlılığına hitap ettiğini ifade eden Yasav, Manisa’daki standını ziyaret eden tüm vatandaşları imza atmaya ve kampanyayı desteklemeye davet etti. “Aileye Değer” sloganıyla yürütülen bu kıymetli çalışmaya verilen destek için teşekkür etti.