Ancelotti Arda Güler’e İsyan Etti: Performans Tartışmalı

SON DAKİKA ARDA GÜLER GELİŞMELERİ

Real Madrid’de beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. La Liga’daki son karşılaşmasında Espanyol karşısında şok bir mağlubiyet alan Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes’i deplasmanda 3-2 yenerek ilerledi. Bu mücadelede 11’de sahaya çıkan Arda Güler, eleştirilerin hedefi haline geldi.

KUPADA TUR ATLAYAN GOLLER

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna kalarak umutlarını devam ettiren Real Madrid, La Liga’da Espanyol’a karşı aldığı sürpriz yenilgiye rağmen hala zirve yarışında yer alıyor. İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes ile karşılaştılar. İstanbul’un yıldızı Modric, maçın 18. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada Endric, farkı ikiye çıkarttı fakat Diaz, 39. dakikada bir penaltı golü ile skoru 2-1’e getirdi ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Leganes’te yeniden sahne alan Diaz, 59. dakikada eşitliği sağladı. Mücadelenin son anlarında Gonzalo’nun bulduğu gol ile Real Madrid, karşılaşmayı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI TARTIŞMALI

İtalyan teknik adam Ancelotti, bazı oyuncuları dinlendirmek amacıyla Arda Güler’e bu maçta forma şansı verdi. Milli futbolcumuz, Leganes karşısında ilk 11’de yer alarak 76 dakika sahada kaldı. Ancelotti’nin son dönemde Arda Güler’e yeterince süre vermemesi, taraftarlar arasında eleştirilere neden oldu. Genç oyuncunun gösterdiği performans ise sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

ELEŞTİRİLERİN MERKEZİ BRAHIM DIAZ KARŞILAŞTIRMASI

AS gazetesi muhabiri Antonio Romero, Brahim Diaz ile Arda Güler’i karşılaştırdığı bir yazı kaleme aldı. Romero, “Brahim, Madrid’in en iyi oyuncusuydu. Baştan sona futbolunu, çalışmasını ve inancını ortaya koydu.” ifadesini kullanarak, Diaz’ın Ancelotti’nin sahaya sürdüğü her an performansının kalitesini vurguladı. Romero, “Arda Güler takım arkadaşına bakarak Madrid’in size verdiği az sayıdaki fırsatlara sıkı sıkıya sarılmanız gerektiğini anlarsa iyi eder.” şeklinde devam etti. Genç oyuncunun kalitesinin yüksek olduğunu, ancak yeterli fedakarlık ve taktik düzen göstermediği değerlendirmesinde bulundu. Romaero, “Dışarıdan bakıldığında bu yıl Güler’in atılım yılı gibi görünüyordu; ancak içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine belli bir melankoliye düşmüş gibi görünüyor.” sözleriyle Arda Güler’in psikolojik durumuna da dikkat çekti.