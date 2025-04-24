Ancelotti, Arda’nın Geleceğini Orta Saha’da Görüyor

ARDA GÜLER’İN GELECEĞİ ORTA SAHA’DA

Real Madrid’in teknik sorumlusunun, Carlo Ancelotti, Arda Güler’in kariyerinin yönü üzerine düşüncelerini paylaştı. Ancelotti, “Arda Güler’in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü” diyerek genç futbolcunun potansiyeli hakkında övgülerde bulundu. Ispanya 1. Futbol Ligi’ndeki Getafe maçını değerlendirirken, Arda’nın orta sahada gösterdiği performansı da ön plana çıkardı.

GETAFE MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Ancelotti, Arda’yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve genç futbolcunun “çok başarılı işler yaptığını” belirtti. Ancelotti, “Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3’te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil” dedi. Ayrıca, Arda’nın oyunu kurmadaki yeteneğinin gol pozisyonuna yansıdığını dile getirdi. İtalyan teknik adam, Arda’nın ikili mücadelelerde biraz etkisiz kaldığını ancak genel olarak çok yüksek bir kalitesinin olduğunu ifade etti.

TAKIM PERFORMANSI VE GOL

Getafe karşısında defansif bir oyun sergilediklerini belirten Ancelotti, hücumda etkili olamadıklarını da vurguladı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Arda Güler, ceza sahasının dışından sağ ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak takımına gol kazandırdı. İspanyol basınında, sol ayağını daha çok kullanan Arda’nın “harika bir gol” attığı bilgisi gündeme geldi. Real Madrid’de futbolcu değerlendirmelerinde, kaleci Thibaut Courtois ile birlikte Arda Güler’e yine yüksek puanlar verildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Barcelona’nın liderliğinde devam eden şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid, 76 puanla ikinci sırada yer alıyor. İspanyol medyası, Arda’nın golüyle ilgili olarak internet sayfasında “Arda ligdeki hesapları dondurdu” başlığını kullandı. Yorumlarda, Türk futbolcunun ilk yarıda “sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı ve takım arkadaşlarına yardımcı olduğu” ifade edilmekte, ancak ikinci yarıda oyuna girmekte zorlandığı dile getirildi.