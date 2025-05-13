Ancelotti, Brezilya Futbolu’na Katıldı

BÜYÜK BİR HAMLE GERÇEKLEŞTİ

Brezilya futbolu, tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak göreve başladı. 65 yaşındaki deneyimli hoca, 2026 Dünya Kupası’nı içeren 1 yıllık bir sözleşme ile Sambacılar’ın başına geçti. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), bu önemli gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurarak, “Futbol tarihinin en büyük milli takımı, artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek!” ifadesini kullandı.

ANCELOTTİ İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, Ancelotti’nin takımda bulunmasını bir manifesto gibi sundu. Rodrigues, “Bu, stratejik bir hamleden çok daha fazlası. Brezilya futbolu, en yüksek kürsüdeki yerini geri almaya kararlı. Ancelotti ile yeni görkemli sayfalar yazacağız.” şeklinde konuştu. Bu iş birliği ile sambacıların sadece sahada değil, aynı zamanda uluslararası futbol arenasında da devrim yaratma hedefi var. Ancelotti, önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay ile oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında Brezilya’nın başında sahaya çıkacak. Taraftarlar, İtalyan hocanın takıma nasıl bir sihir katacağı konusunda büyük bir merak içinde.

EFSANE KARİYERİ İLE BİR BAŞARI HİKAYESİ

Futbol tarihine adını altın harflerle kazıyan Ancelotti, kariyerine Reggiana’da adım attıktan sonra Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 5 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok ulusal kupa ile “kupa canavarı” unvanını sonuna kadar hak etti. Şimdi ise, bu eşsiz deneyimini Brezilya’nın altın sarısı formasını yeniden zirveye taşımak için kullanmaya hazırlanıyor.