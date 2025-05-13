Ancelotti, Brezilya’nın Yeni Teknik Direktörü

BREZİLYA FUTBOLUNDA TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Brezilya futbolu büyük bir dönüm noktasına ulaştı. Efsane İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak atandı. 65 yaşındaki Ancelotti, 2026 Dünya Kupası’nı da kapsayan bir yıl süresince Sambacılar’ın başında olacak. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), bu çok önemli anlaşmayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı: “Futbol tarihinin en büyük milli takımı, artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek!”

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, Ancelotti’nin gelişini büyük bir heyecanla duyurdu ve bu durumu “stratejik bir hamleden çok daha fazlası” olarak nitelendirdi. “Brezilya futbolu, en yüksek kürsüdeki yerini geri almaya kararlı. Ancelotti ile yeni görkemli sayfalar yazacağız” dedi. Bu birliktelikle Sambacılar, yalnızca saha içinde değil, global futbolda da önemli bir devrim yaratmayı planlıyor. Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay’a karşı oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme müsabakalarında ilk kez Brezilya’nın teknik direktörü olarak sahada yer alacak. Taraftarlar, Ancelotti’nin takıma nasıl bir yenilik katacağını büyük bir merakla bekliyor.

ANCELOTTİ’NİN KUPA DOLU GEÇMİŞİ

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Ancelotti, kariyerine Reggiana’da başladı ve ardından Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid gibi büyük kulüpleri çalıştırdı. 5 Şampiyonlar Ligi zaferi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok ulusal kupa kazanan Ancelotti, “kupa canavarı” unvanını sonuna kadar hak ediyor. Şimdi, bu eşsiz deneyimle Brezilya’nın ikonik altın formasını yeniden zirveye taşımak için sahada olmaya hazırlanıyor.