Ancelotti’ye Vergi Kaçırma Suçlaması

TEKNİK DİREKTÖR ANCELOTTİ YARGILANACAK

İspanyol futbol devi Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Madrid Eyalet Mahkemesi, Ancelotti’nin davasını 2 Nisan Çarşamba günü ele alacak. İspanyol Savcılığı, Ancelotti’nin 2014 ve 2015 yıllarında toplamda 1 milyon Euro’dan fazla vergi kaçırdığını iddia ediyor. Bu süredeki vergi kaçakçılığının 386.361 Euro’su 2014 yılına, 675.718 Euro’su ise 2015 yılına ait.

İDDİANAMEDE YER ALAN BİLGİLER

İddianameye göre, Ancelotti’nin gelirlerini doğru bir şekilde beyan etmediği ve bu yolla vergi yükümlülüğünden kaçtığı bilgisi öne sürülüyor. Savcılık, Ancelotti için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ediyor. Soruşturma süreci içinde, Ancelotti’nin özellikle imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik gösterdiği iddiaları gündemde bulunuyor. Vergi otoriteleri, bu tür gelirlerin eksik beyan edilmesinin İspanya’da ciddi bir suç olduğunu vurguluyor.