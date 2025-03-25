Anda Ekibi Keş Dağı’nda Anma Tırmanışı Yaptı

ANDA EĞİTİM VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TIRMANIŞA KATILDI

Afyonkarahisar Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, 20 kişilik bir gruptan oluşarak, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği Keş Dağı’na tırmanış yaptı. Bu yıl 7.’si düzenlenen Keş Dağı Anma ve Vefa Tırmanışı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından Anda ekipleri bu etkinliğe katılırken, Afyonkarahisar ekibi de 20 kişilik bir takımla yer aldı.

BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA TIRMANIŞ

Anda temsilcilikleri, dayanışma ruhuyla Keş Dağı’nın zirvesine ulaşarak, Muhsin Yazıcıoğlu’nu dualarla andı. Tırmanış sonrasında bir açıklama yapan Anda Afyonkarahisar Arama Kurtarma Sorumlusu Alperen Çetin, “Muhsin Yazıcıoğlu sadece bir siyasi lider değil, aynı zamanda bir dava adamı ve milletine adanmış bir vatansever” dedi. Her yıl bu etkinliği düzenleyerek, onun mücadelesini ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini de belirtti.