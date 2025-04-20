Anderson Talisca, 4 maçta 7 gol

Fenerbahçe’nin Yıldız Futbolcusu Talisca’nin Performansı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son 4 lig maçında 7 gol atmayı başardı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaştı ve bu müsabakada sarı-lacivertlilerin 2 golü Talisca’nın katkısıyla geldi. Talisca, maçın 36. dakikasında Allan Saint-Maximin ile birlikte geliştirdiği atakta skoru 1-1’e taşıdı. Ayrıca, 79. dakikada penaltıdan topun başına geçerek meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve takımı 3-2 öne geçirdi.

Talisca’nın Süper Lig İstatistikleri

Anderson Talisca, 6’sı ilk 11’de olmak üzere toplamda 10. lig maçına çıkmış durumda. Üst üste 4 müsabakada gol atmayı başaran Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a karşı hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, Bodrum FK ve Sivasspor karşılaşmalarının ardından, Kayserispor müsabakasında da gol sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de 8. golüne ulaşan Talisca’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 golü bulunuyor.

Maçta Ağırlıkla Sahada Kaldı

Talisca, Kayserispor karşısında 90 dakika boyunca sahada kalmayı başardı. Bu performansı ile takımının galibiyetine önemli bir katkıda bulundu.