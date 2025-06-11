Anderson Talisca, Ayrılık İddialarına Sert Tepki Verdi

FENERBAHÇE’NİN YILDIZINDAN AYRILIK HABERLERİNE TEPKİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu, ayrılık söylentilerine sosyal medya üzerinden sert bir şekilde karşılık verdi. Ayrılık iddialarıyla ilgili olarak Talisca, “Daha başlamadım bile ama şimdiden bu tür şeyler duyuyorum. Saygısızlığın boyutu gerçekten etkileyici.” dedi. Ayrıca, sosyal medya hesabında bu tür söylemler üzerine bir açıklama yaparak, “Türk ligine saygı göstermeyen bir konuşmacı, benimle yaptığı röportajda bana futbolu öğreten kulüp hakkında konuştuğum için böyle bir haber yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

TALISCA’DAN BAHIA AÇIKLAMASI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Talisca, Jogo Aberto’ya verdiği röportajda devre arasında Bahia’ya dönebilme ihtimalinden bahsetti. “Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim.” açıklamalarında bulundu.

GELECEK PLANI VE GÖRÜŞMELER

Anderson Talisca, geleceği hakkında da bilgi vererek “Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez.” sözlerini kullandı.

AİLESEL GÜÇLÜKLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Son olarak Talisca, “Altı ay önce, Al-Nassr’dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.