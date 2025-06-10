Anderson Talisca, Bahia’ya dönmek istiyor

Talisca’nın Hedefleri ve Ayrılık Planları

Fenerbahçe tarafından devre arasında transfer edilen Anderson Talisca önemli açıklamalar yaptı. Talisca, ayrılığa yeşil ışık yakarak, “Ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım ve bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün değişti. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.” dedi. Talisca’nın ayrılması mümkün mü, Talisca gerçekten ayrılıyor mu?

Ailevi Zorluklar ve Söz Verme Durumu

Al Nassr’dan Suudi Arabistan’a gidebilme ihtimalini dile getiren Talisca, Fenerbahçe’ye söz verdiğini belirtti. “Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim.” ifadelerini kullandı.

Kariyer Geleceği ve Brezilya’ya Dönüş

Anderson Talisca, Brezilya’ya dönüşüyle ilgili sorulara da yanıt verdi. “Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez,” dedi. Talisca, Al-Nassr’dan ayrıldığında Bahia ile görüştüklerini ve Cadu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. “Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum,” ifadesini kullandı. Talisca, ayrıca 15 yıldır Brezilya’da olmadığının altını çizerek, “Çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor,” dedi. Bahia’nın bugün çok değiştiğini ve büyüdüğünü vurgulayan yıldız oyuncu, “Harika bir organizasyona sahip,” sözleriyle kulübün gelişimini de değerlendirdi.