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Anderson Talisca Fenerbahçe’de İlk Golünü Attı

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FENERBAHÇE VE ERZURUMSPOR FK MAÇI

Türkiye Kupası B Grubu’nun ikinci haftasında Fenerbahçe, 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğini üstlendiği karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti. Maçın ilk yarısında Anderson Talisca, takımına öne geçiren golü kaydetti.

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan transfer ettiği yıldız oyuncu, Mert Hakan Yandaş’ın harika pasında topu ağlarla buluşturdu. Talisca, 33. dakikada sağ kanatta topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş’ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla köşeye yaptığı yerden vuruş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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