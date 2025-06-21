Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılabilir

FENERBAHÇE’DE KARİYERİ KISALABİLİR

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin geçen kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri beklenenden daha kısa sürebiliyor. Takımda birçok oyuncuyla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe’de, taraftarların “dokunulmaz” olarak gördüğü Talisca ile ilgili Brezilya basınında sürpriz bir iddia ortaya çıktı.

BRAZİLYA’DAN TALEP VAR

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola’nın haberine göre, Gerson’u 25 milyon euro karşılığında Zenit’e satan Flamengo, oluşan boşluğu Anderson Talisca ile doldurmak istiyor. Corinthians ve Flamengo’nun oyuncuya ilgi gösterdiği söyleniyor. Ayrıca, Talisca’nın Flamengo kadrosundaki oyuncularla görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerde kulübün yapısı ve ödemelerdeki sıkıntılar hakkında bilgi aldığı da iddia ediliyor.

AŞKINI BELİRTİYOR

Talisca, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Fenerbahçe’yle olan sözleşmeme göre 6 ay sonra başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabilirim. 15 yıldır Brezilya dışındayım. Bahia benim kulübüm. Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.” diyerek ayrılık sinyalleri vermişti.