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Spor

Anderson Talisca’nın Türkiye’ye Dönüş Planları

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AL-NASSR İLE YOL AYIRMA İDDİASI

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr’da forma giyen Anderson Talisca’nın kulübü ile olan ilişkisini sonlandırma olasılığı gündeme geldi. Süper Lig’de bir süreliğine kiralık olarak Beşiktaş formasını giymiş olan Talisca, burada önemli izler bırakarak futbolseverlerin gönlünde yer edinmeyi başardı. Şu anki durumu itibarıyla Talisca, Türkiye’ye dönme arzusunu dile getiriyor.

DEVRE ARASINDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Gözlerin çevrildiği devre arası transfer dönemi, Talisca için kritik bir dönem olabiliyor. Bu süreçte gelecek olan kararlar, hem oyuncunun kariyeri açısından hem de kulüpler için önemli sonuçlar doğurabilir. Talisca’nın durumu, Türkiye’deki kulüplerin ilgisini çekerken, sonuç olarak hangi takımla anlaşacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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