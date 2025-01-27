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Spor

Anderson Talisca Transferi İçin İstanbul’a Geldi

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TRANSFER ANLAŞMASI TAMAMLANIYOR

Fenerbahçe, transfer sürecinde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile mutabakata vardı. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemi boyunca çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Uzun bir görüşme sürecinin ardından, Talisca transferinde sona gelindi. Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

TALISCA İSTANBUL’DA

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, İstanbul’a ulaştı. Suudi medya organlarından gelen bilgiler doğrultusunda, Talisca’nın Fenerbahçe’ye maliyetinin 15.5 milyon euro olabileceği öğrenildi.

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