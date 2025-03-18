Andırın’da Cami Lojmanında Yangın Çıktı

ANDIRIN İLÇESİNDE YANGIN OLAYI

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, cami lojmanında iftar saatinde yangın çıktı. Yangın anında lojmanda kimse bulunmadığı için yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesi Canbaz Mahallesi’nde yer alan cami lojmanında, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede lojmanın her tarafını sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sırasında lojmanda yaşayan İmam Enes Türkmenoğlu, iftar davetinde ve evde olmadığı öğrenildi. Ancak yangın sonucunda lojman tamamen kullanılamaz hale geldi.