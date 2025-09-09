Andırın’da Orman Yangını Söndürüldü

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü. Bu yangın, ilçeye bağlı kırsaldaki Kuzgun ile Çamlıca mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda patlak verdi. Yangını gören vatandaşların hemen haber vermesiyle birlikte, olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHALE

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere karadan müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Zamanında yapılan bu müdahale, büyük bir felaketin önüne geçti. Yangının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.