Andırın’da Orman Yangını Söndürüldü

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü. Bu yangın, ilçeye bağlı kırsaldaki Kuzgun ile Çamlıca mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda patlak verdi. Yangını gören vatandaşların hemen haber vermesiyle birlikte, olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHALE

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere karadan müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Zamanında yapılan bu müdahale, büyük bir felaketin önüne geçti. Yangının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana’dan ESKİŞEHİR’e Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'dan Eskişehir'e kaçak tütün taşıyan bir kişinin aracında ve deposunda toplam 1 ton 125 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
Gençlerbirliği’nin Sportif Direktörü İstifa Etti

Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, 1,5 yıl süren görevinden istifa etti. Düzgün, bu süre zarfında kulübü 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşımıştı.

