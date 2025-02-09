Andraz Sporar, Alanyaspor İle Anlaşmaya Yakın

ANDRAZ SPORAR’IN ALANYASPOR’A TRANSFERİ ÇİZİLİYOR

Panathinaikos’ta forma giyen 30 yaşındaki forvet Andraz Sporar, Alanyaspor ile önemli bir anlaşma sağlıyor. Yunanistan Ligi’nin köklü kulübünde mücadele eden Sporar, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor’a katılma yolunda ilerliyor. Play Spor’un aktardığına göre, Alanyaspor, Sporar’ın transferi konusunda hem Yunan ekibiyle hem de oyuncuyla büyük oranda el sıkıştı.

FATİH TERİM’İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Andraz Sporar, geçtiğimiz yıl Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim’in eski öğrencisi konumunda. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon toplamda 9 resmi maçta forma şansı buldu ve sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Bu gelişmeler, Sporar’ın Alanyaspor’a geçişi için heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor.