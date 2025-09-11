Andre Onana, Trabzon’a Geldi

KAMERUNLU KALECİ ONANA TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzon’a ulaşarak taraftarlarıyla buluştu. Özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen 29 yaşındaki kaleci, bordo-mavili taraftarlar tarafından coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Tribün liderleri, Onana’ya çiçek ve kaşkol hediye ederek desteklerini gösterdi. Taraftarlar, Onana’ya duyduğu güveni ifade ederken, başarı dileklerini dile getirdi.

YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR

Onana, gazetecilere verdiği demeçte memnuniyetini dile getirerek, “Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.” şeklinde konuştu. Taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten kaleci, “İnsanların sevgisini bu şekilde hissetmek çok önemli. İlk andan itibaren evimdeymiş gibi hissettirmeleri önemli bir duygu. Ben de bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Deneyimli kaleci, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazır olduğunu vurgulayarak, “Bu tür maçlara her zaman hazırım. Hatta hazır doğduğumu söyleyebilirim. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak ister. Tabii ki önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz de kendi gücümüzün farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza.” dedi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ ÇOK İYİ GEÇTİ

Transfer görüşmelerinin olumlu geçtiğini aktaran Onana, “Aslında nasıl başladığından ziyade, nasıl bittiği önemli. Görüşmeler, yaptığımız bütün diyaloglar çok iyi geçti. Çok iyi sonuçlandı, zaten ben de buradayım. Dolayısıyla gelişim çok hızlı oldu.” diye konuştu. Onana, takım arkadaşı Altay Bayındır ve diğer oyuncularla iletişim kurarak bilgi aldığını belirterek, “Kulüp, takım ve lig hakkında çok güzel şeyler söylediler. Burada olma sebeplerimden biri de bunlar.” dedi. Tecrübeli kaleci, daha sonra kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.