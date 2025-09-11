Andre Onana, Trabzon’a Uçakla Geldi

ÖZEL UÇAKLA TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a ulaştı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 civarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

COŞKUSU YÜKSEK KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kamerunlu kaleci, havalimanında coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahürat yaptı. Onana, taraftarların sevgi gösterisine el sallayarak karşılık verdi ve Trabzonspor atkısını boynuna takarak apron çıkışında basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

SEVİYORUM BURADA OLMAK

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu bildirdi. “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum.” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIZ

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maça hazır olup olmadığına yönelik bir soruya, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza.” şeklinde yanıt verdi.

BARCELONA’DAN BAŞLAYAN YOLCULUK

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda kendini tanıttı. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, uzun yıllardır Kamerun Milli Takımı’nın kalesini koruyor.