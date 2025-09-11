Andre Onana, Trabzon’a Uçakla Geldi

ÖZEL UÇAKLA TRABZON’A GELİŞİ

Trabzonspor, Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana’yı özel uçakla Trabzon’a getirdi. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 civarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

COŞKULU TARAFTAR KARŞILAMASI

Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kamerunlu kaleci, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlarda bulundu. Taraftarların sevgisine el sallayarak karşılık veren Onana, Trabzonspor atkısını boynuna takarak apron çıkışında basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele hareket etti.

YENİ PROJEYE BAŞLADIĞI İÇİN MUTLU

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’a transfer olduğu için fazlasıyla mutlu olduğunu belirten Onana, “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIĞI

Deneyimli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maça hazır olup olmadığına dair bir soruya, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” şeklinde yanıt verdi.

KARİYERİNE BARCELONA’DA BAŞLADI

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, ardından Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza attı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkıda bulunmasıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı’nın kalesini de uzun yıllardır koruyor.