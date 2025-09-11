Andre Onana Trabzon’a Uçtu

Trabzonspor’un, Manchester United’dan kiraladığı Andre Onana, özel bir uçakla Trabzon’a geldi. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, saat 17.00’de Trabzon Havalimanı’na indi.

COŞKULU KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Kamerunlu kaleci, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, Onana için tezahürat yaparken, kendisi de bu sevgi gösterisine el sallayarak karşılık verdi. Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz veren Onana, ardından kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adımda, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Deneyimli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazır olup olmadığına dair soruya, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” yanıtını verdi.

BARCELONA’DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile de Şampiyonlar Ligi finali oynayan kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a katıldı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna yaptığı katkıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.